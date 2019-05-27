ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية فى تقرير بعنوان: «مصر تضغط على إسرائيل لتنفيذ التفاهمات مع حماس» أن مصدراً فلسطينياً أعلن أن إسرائيل تواصل تأخير تنفيذ التفاهمات التى توصلت إليها مصر والأمم المتحدة، مضيفاً أن إسرائيل لم تسمح بعد بدخول بضائع جديدة إلى غزة، حسب ما تم الاتفاق عليه.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية عن تقارير إعلامية، فإن المسئولين فى غزة أعلنوا أن عدم الوصول إلى تفاهمات من شأنه زيادة الضغط بكل الوسائل على الجدار الحدودى. وتابع المصدر الفلسطينى أن حماس والفصائل الفلسطينية تتوقع رداً مناسباً من مصر على انتهاك التفاهمات التى تحاول إسرائيل ربطها بشئونها الداخلية.

وقالت مصادر فلسطينية لهيئة البث، إن إسرائيل تواصل المماطلة فى تنفيذ تفاهمات التهدئة التى أُبرمت مع الفصائل الفلسطينية برعاية مصر والأمم المتحدة وقطر، ولم تسمح بإدخال أى مواد جديدة إلى غزة، كما كان مقرراً أن يبدأ ذلك أمس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أنه من المرجّح تنظيم انتخابات جديدة فى 13 سبتمبر المقبل، والهيئة العامة للكنيست ستجتمع اليوم للتصويت على مشروع قانون حل المجلس التشريعى بالقراءة الأولى، عقب تعثر المفاوضات الائتلافية.

ووجّه الليكود دعوة إلى جميع أعضائه من وزراء ونواب لحضور هذه الجلسة، مشيرة إلى أن ذلك يسبق اجتماعاً تعقده الكتل البرلمانية المعارضة الساعة الواحدة بعد الظهر لوضع استراتيجية من هذه المسألة، وليس من المؤكد أن تؤيد مشروع هذا القانون.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن رئيس حزب «يسرائيل بتينو» أفيجدور ليبرمان، رفض، أمس، حل الوسط الذى توصل إليه مجلس الحاخامات التابع لحزب «أجودات يسرائيل» بشأن قانون التجنيد، ودعمه الليكود. وأوضح ليبرمان أنه لا يخشى خوض الانتخابات مجدداً، بل سيُصوت إلى جانب حل الكنيست.