الإسكان تحذر من التعامل على الوحدات السكنية المخالفة بالقاهرة الجديدة

حذر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أي تعاملات على الوحدات السكنية التي جرى تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكني إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك، مؤكدا أنه سيجرى التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشيء إلى أصله.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجاري - إداري - غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة.

وأكد أن جهاز المدينة مستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل إلى سحب واسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي جرى الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الجهاز يتابع دورية مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب والاسترداد لتلك الوحدات.