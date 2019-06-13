أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تشغيل ماكينات الـV.T.M لاستخراج تذاكر مترو الأنفاق آليا بالمحطات الجديدة في الخط الثالث للمترو، بمختلف فئاتها، والذي سيجري افتتاحها أمام الجمهور تجريبيا بدءا من يوم السبت المقبل، وهي "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم ملف كأس الأمم الأفريقية، وتحسين مستوى المواصلات في القاهرة الكبرى وتقليل الزحام، وللتسهيل على الركاب في شراء التذاكر.

وأوضح "عبد الهادي"، لـ"الوطن"، أن هذه الماكينات سيستخدمها الراكب في استخراج تذكرة المترو آليا بدلا من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، حيث تعمل بواسطة البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية للدخول والخروج بمحطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة في الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون حتى محطة النزهة بمصر الجديدة.

وأشار إلى أنه سيجري تقديم خدمة مميزة لجموع الركاب بهذه الخط، منوها بأنه سيجري نقل نحو 170 ألف راكب يوميا بقطارات المحطات الجديدة، موضحا أن سيكون هناك قطارات جديدة لنقل الركاب إلى المحطات القريبة من الاستادات والتي سيجري عليها إقامة مباريات بطولة الأمم الأفريقية في مصر، والتي من المنتظر أن تبدأ في 21 يونيو الجاري، مؤكدا أنه سيجري تجهيز قطارات إضافية لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات.