"النقل العام": تخصيص 600 أتوبيس لنقل مشجعين "كان 2019"

قال اللواء علي رزق رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة ستوفر حوالي 600 أتوبيس، ضمن استعدادات مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، حيث ستقدم خدمات خاصة لنقل المشجعين إلى ستاد القاهرة وستاد السلام وستاد الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أنه ستخرج من الميادين الرئيسية مثل ميدان عبدالمنعم رياض والعتبة والأميرية ومصر الجديدة والعباسية، وذلك بناءً على خطة مدروسة أُعدت لذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك غرفة عمليات مركزية تراقب هذه الأتوبيسات، لافتًا إلى أن هناك توجيهات بطلاء الأتوبيسات حتى تليق.

ووعد "رزق"، جمهور القاهرة الكبرى، بعدم وجود أي معاناة للوصول لأي من استادات البطولة: "الأتوبيسات ستكون خاصة بالمباريات الموجودة في محافظة القاهرة، وزمن التقاطر لن يزيد عن 15 دقيقة".