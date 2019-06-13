تباشر نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة التحقيقات في واقعة وقوع سور منزل سيدة سقط عليها في أثناء هدم الوحدة المحلية التابع لقريتها بعزبة أبو عرفة بقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية منزل مجاور لمنزلها وفقا لقرار إزالة.

واستدعت نيابة مركز الإسماعيلية باشراف إسلام الجوهري رئيس النيابة الأفراد المنفذين لقرار الإزالة للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

وكانت سيدة لقيت مصرعها بعزبة أبو عرفة التابعة لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية بعد أن سقط عليها سور منزلها الخارجي من "البلوك الجيري" أنهى بحياتها في الحال في أثناء تنفيذ قرار إزالة بإحدى المنازل المجاورة لمنزلها للبناء على أرض زراعية، وتبين أنها حامل بالشهر الـ4.

وأخطر اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية من العميد غزالي عسكر مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بسقوط سور من الطوب الجيري على سيدة بقرية أبوعرفية بعين غصين في أثناء قيام مسؤولي الوحدة المحلية لقرية عين غصين بأعمال ازالة للبناء على أرض زراعية بجوار منزل المجني عليها.

لينتقل على الفور المقدم هاني عبد الهادي رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، والنقباء عبد الرحمن المصري، ومصطفى جميل وأحمد أبو العين، وملهم البلتاجي معاوني المباحث.

وتبين من الفحص والتحريات أنه في أثناء تنفيذ سائق اللودر ويدعى "غ.م" 35 عاما التابع للوحدة المحلية لقرية عين غصين قرار إزالة لاحد الأسوار الملاصقة لمنزلها والمقامة على أرض زراعية وفي أثناء تواجد المجني عليها بجوار السور الخاص بمنزلها، سقط عليها السور فجأة خلال عملية الإزالة مما أودى بحياتها في الحال.