قال اللواء حسن عبد الغني المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إن الشركة طرحت فكرة تشغيل العدادات مسبقة الدفع، حرصًا منها على تقليل المعاناة على المواطن في ظل توجيهات الدولة في الحفاظ والتحكم وترشيد الاستهلاك.

وأضاف عبدالغني، خلال برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten"، أن المواطن من الممكن أن يتوجه لمراكز خدمة العملاء للحصول على الكارت وشحنه، مشيرًا إلى هذا الكارت يساعد المواطن على الترشيد والتحكم في الاستهلاك، كما يحقق الاستفادة من الشرائح المدعمة للمواطن.

وأكد أن هذا الكارت جعل الأخطاء الشائعة الخاصة بالمحصلين تتلاشى تمامًا، مشيرا إلى أنه إلزامي على العدادات الجديدة أن تكون مسبقة الدفع، ولكن العدادات القديمة ليس إجباريًا استبدالها بالكارت.