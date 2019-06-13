أبرمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ممثلا عنها الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "يونسكو"، ومقره المملكة العربية السعودية، ممثلا عنه الدكتور عبدالرحمن المديرس، وذلك على هامش المؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم الذي تنظمه الهيئة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرحت يوهانسن عيد رئيسة الهيئة بأنّ الاتفاقية تضمنت التعاون المشترك في بناء وتحكيم برامج تدريبية، لتأهيل القيادات والعاملين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، والتعاون في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات وتصميم برامج إعلامية متخصصة، وفقا للضوابط المعتمدة الاستفادة من المنشآت القائمة والخبراء لدى الجهتين.

وأوضحت عيد أنّ الاتفاقية نصت على التعاون في إعداد الدراسات والأبحاث التقويمية والتطويرية المشتركة في مجال الطفولة المبكرة، والتعاون في إعداد منصة إلكترونية تهدف إلي توعية المجتمع بتعزيز الاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة لتعزيز بيئة صحية متعلمة، والتعاون في إعداد معايير تهتم بالرخص المهنية للعاملين في مجال الطفولة المبكرة، تشمل القيادات والمعلمات والتعاون في بناء معايير وطنية لبرامج إعداد المعلمين والإعلان المشترك بين الطرفين، فيما يتعلق بمجال ترجمة بعض الأعمال المنشورة من وإلى اللغة الإنجليزية في مجال جودة التعليم والاعتماد، وتميزه في مرحلة رياض الطفولة المكبرة للاستفادة منها على مستوي الوطن العربي.