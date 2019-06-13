عاجل| "التهرب الضريبي" تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

قررت نيابة التهرب الضريبي ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي.

وقال مصدر قضائي لـ"الوطن" إن فاروق الفيشاوي جرى استدعاؤه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب عدم سداده 160 ألف جنيه مستحقة عليه، لكنه لم يحضر للنيابة فقررت النيابة ضبطه وإحضاره.