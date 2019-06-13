أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنه على جميع بلدان المنطقة أخذ الحيطة والحذر لكي لا تقع في فخ أولئك الذين يستفيدون من عدم استقرار المنطقة، وأن طهران تعرب عن بالغ قلقها وأسفها إزاء الانفجارات التي طالت حاملتي النفط في خليج عمان، صباح اليوم.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم في الخليج، وأنه يجرى حاليا جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.