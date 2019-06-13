في واقعة الأولى من نوعها، استهدفت ناقلتا نفط في خليج عمان باستخدام طوربيد، ما أحدث انفجارين كبيرين في مياه بحر عمان، كانت تحملان النفط الخام من منطقة الخليج، صباح اليوم.

وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أنه تلقى "نداءي استغاثة" من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان، مؤكدا أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، بينما نقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها بأنها مشتعلة في خليج مان.

خليج عُمان.. يربط بين بحر العرب ومضيق هرمز والخليج العربي، حيث يحده شمالا باكستان وإيران، وغربا الإمارات، وجنوبا سلطنة عمان، ويمتد من رأس الحد بالسلطنة وحتى مضيق هرمز، لذلك تصل مساحتها لنحو مساحته 63700 ميل مربع، ويبلغ عرضه 200 ميل، وطوله 350 ميلا.

كما يعتبر من أهم المعالم العالمية، رغم أنها تضم مع بحر العرب واحدة من أكبر المناطق البحرية الميتة في العالم، والتي اكتشفها العلماء العام الماضي، حيث يحتوي المحيط على القليل من الأوكسجين أو لا توجد به الحياة البرية البحرية.

يشكل إحدى المناطق المهمة لسلطنة عمان، التي تبلغ مساحتها نحو 309 آلاف كيلومتر مربع، حيث إن سهلها الساحلي الذي يطل على خليج عمان وبحر العرب من أهم سهول عمان، وتبلغ مساحته %3 من المساحة الكلية تقريبا.

ويشهد عدد من عمليات الصيد، لكن أهميته الكبرى تكمن في كونه طريق شحن للمنطقة المنتجة للنفط في الخليج العربي، والتي تعبر فيه أكبر الدول المصدرة والمستوردة للنفط في العالم، كونه يعتبر المدخل الوحيد من بحر العرب والمحيط الهندي إلى مضيق هرمز.