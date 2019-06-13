قال الدكتور هاني محمود محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الرئيس السيسي قدم أكثر من مبادرة لإثراء القارة الأفريقية وشعوبها، منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف "محمود"، خلال لقاء مع داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح"، عبر شاشة "dmc"، أن هذه الفترة تعد من أقوى الفترات التي ستمر على القارة الأفريقية، متنبأً أن تشهد الكثير من التغيرات، التي ستصب في صالح دول القارة.

وتابع أن المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، المنعقد بشرم الشيخ، هو الأول على مستوى القارة الأفريقية، خاصة أن أفريقيا هل الأكبر على مستوى القارات في انتشار الفساد، موضحًا أن القارة السمراء بحاجة حقيقية لمثل هذه المنتديات، لذلك الإقبال عليه كان كبيرًا، حيث ضم معظم خبراء مكافحة الفساد بالقارة السمراء.