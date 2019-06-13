أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط حرص على الرفض التام لأي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، إضافة لرفضه في الوقت ذاته لمحاولات ميليشيات الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلبا على أمن واستقرار المنطقة ككل.