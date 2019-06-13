تجري انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، غدا الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل للاختيار مقعد نقيب نقابة المهندسين نظرا لاسستقالة الدكتور محمد ضبعون النقيب الأسبق على مستوى مقري النقابة الرئيسي والفرعي بمركزي طنطا والمحلة.

وضمت قائمة أسماء المرشحين 7 من كوادر النقابة وعلى رأسهم المهندس عادل عطيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعضو مجلس إدارة النقابة الحالي والمهندسة إيناس خاطر عضو مجلس إدارة النقابة والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمي رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس فتوح الورداني والمهندس علي بسطويسي لاختيار نقيبا للمهندسين.

وأشار أحمد السيد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهنسين أن من لهم حق التصويت غدا الجمعة ما يقرب من 37 ألف مهندس، فيم سيجري إعلان كشوف النهائية للناخبين من لهم حق التصويت بعد غلق باب السداد، لاختيار نقيبا جديدا للنقابة لتولي المنصب حاليا .