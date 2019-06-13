قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنقعدة بالتجمع الخامس، تحديد إقامة الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية اتهامهما في قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، عبدالجليل مفتاح وأحمد سويلم محمد.

وقالت المحكمة في قرارها: "قضت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية وعدم مغادرتهما مكانهما"، وأصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفيديوهات الجنسية الفاضحة".