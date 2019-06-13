قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزامات مالية على 7 شركات لمخالفتهم قواعد القيد والشطب، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 ألف جنيه.

وضمت قائمة الشركات التي فرض عليها سداد التزام مالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بقرارات لجنة القيد كل من: "أسمنت سيناء، رواد مصر للاستثمار السياحي، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بي أي جي للتجارة والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، جينيال تورز، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي".

وأضافت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن الغرامة الأكبر جاءت من نصيب شركة "أسمنت سيناء"، لمخالفة الشركة، لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفرضت اللجنة غرامة بقيمة 5 آلاف جنيه على شركات "رواد مصر للاستثمار السياحي، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بي أي جي للتجارة والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، جينيال تورز، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي"، وذلك لمخالفتها أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

يُشار إلى أن المادة 46 تنص على: "ضرورة موافاة الهيئة والبورصة، بنسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات".