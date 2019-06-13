توقيع اتفاق لتعميم نظام الدفع الإلكتروني مع الوحدات الحكومية ببورسعيد

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بروتوكول تعاون مع إبراهيم سرحان رئيس شركة ايفينانس الحكومية لبدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق منظومة بورسعيد المحافظة الرقمية الأولي في مصر خلال الشهر القادم.

وأكد المحافظ أن بورسعيد كعهدها تظل نموذج لبدء المشروعات التنموية الجديدة التي تنفذها الحكومة وتنطلق منها إلي باقي المحافظات، وأوضح أن النظام الجديد يتيح فرصة تقديم الخدمات للمواطنين بكل شفافية ويسر ويقضي بشكل كبير علي الفساد الإداري بعد إبعاد العنصر البشري. وقال إنه تم توقيع عقود تجهيز المواقع الحكومية والمخازن وغيرها لتتولي الشركة المنفذة بدء التطبيق في جميع المواقع كما تم افتتاح مركز الدعم الإلكتروني أمام مسجد لطفي شبارة لمساعدة المواطنين وتقديم الخبرات إليهم في كيفية التعامل بالنظام الجديد.

من جهته، أكد إبراهيم سرحان رئيس الشركة المنفذة، أنه تم ربط بورسعيد بالشبكة الإلكترونية للحكومة المصرية كأول محافظة لتقديم الخدمات للمواطنين من قبل مختلف المصالح التابعة للوزارات. وقال إنه سيتم التعامل من خلال كارت فيزة الذكي لأداء التعاملات المالية من خلال بنك مصر والأهلي وماكينات الصرف الآلي atm وبعدها سيتم التوسع لفتح التعامل مع جميع البنوك الحكومية والخاصة في النظام الجديد.

وأضاف أنه لن يكون هناك أي رسوم إضافية علي المواطنين في المعاملات المالية مع المصالح الحكومية وتتحمل وزارة المالية هذه الرسوم باستثناء المعاملات التي يقوم بها المواطن من خلال التليفون المحمول في التعامل مع إدارات المحافظة أو المرور والتموين وغيرها وستكون مقابل رسوم رمزية وتم طرح 400 الف كارت ذكي لابناء بورسعيد للتعامل بها مع النظام الجديد