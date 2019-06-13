قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إن الفريق المحلي بالغربية قد تلقى شكوى بوجود مسنة بمدينة طنطا بلا مأوى، تبين أنها تعاني من الزهايمر، وقام على الفور أعضاء الفريق بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وكان أحد المواطنون قام بالإتصال تلفونياً بفريق التدخل السريع بالغربية، يفيد بوجود سيدة أمام مستشفى الأمريكان بشارع سعيد بطنطا تعاني من ألزهايمر، عمرها يتجاوز التسعون عاما، وعلى الفور توجه الفريق إلى الحالة، وتم عمل اللازم لها وتم إلحاقها بدار للمسنين.

وأكد "يوسف" تنوع أنواع التدخلات التي تقدم من خلال الفريق إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439، و16528، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "يوسف" أن فريق التدخل السريع الذي تم إنشائه عام 2014، مكون من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة على التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبعد نجاح تجربته على المستوى المركزي، تم تشكيل فرقاً للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزي.

وذكر أن الضبطية القضائية هى إحدى الآليات المستحدثة لرصد الانتهاكات والمخالفات بدور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة وفقاً للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017.