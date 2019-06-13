أكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الوزارة تقدم دعماً نقدياً (تكافل) لـ2 مليون أسرة بقيمة 14 مليار جنيه منذ بدء البرنامج حتى الآن، تستهدف حماية الأطفال من التسرب من التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، بالتزام الأسرة بحضور الأبناء للمدرسة، بنسبة لا تقل عن 80%.

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين في الصعيد وصل إلى 72%، ما يدل على وجود علاقة وثيقة بين عمل الأطفال والفقر، مشيرة إلى أن الدعم النقدي المصري أصبح من أسرع برامج الدعم نمواً في العالم.

وأضافت "الألفي" لـ"الوطن"، أن الوزارة تكثف الدعم لمكافحة عمالة الأطفال بـ16 مركزاً على مستوى 14 محافظة، وهي: "الأقصر، الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، المنيا، القاهرة، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، القليوبية، السويس، كفر الشيخ، والبحر الأحمر"، والتي تضم أكبر عدد من الأطفال وفقاً لآخر إحصائية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2010.

وأشارت إلى أن الوزارة قدمت برنامج "فرصة" لإتاحة عمل للكبار من أسر هؤلاء الأطفال، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على عدة برامج متشابكة، منها برنامج الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال في المدارس، وعلاج ومواجهة المشكلات الصحية بالمدارس، إلى جانب برنامج الدعم النقدى لسحب الأطفال من سوق العمل، من خلال تقديم بيان حضور بالتزام الطفل في المدرسة، والتزام الأسرة بالتردد على مراكز الرعاية الصحية.