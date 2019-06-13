شهد المهندس محمدعبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، نائبا عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، ورشة توعية لنقاط التحصيل الإلكتروني (p.o.s) والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة المالية بديوان عام المحافظة.

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أهمية فكرة التحصيل الإلكتروني في مواكبة التقدم التكنولوجي في مجال وسائل الدفع والتي تمثل متحصلات للجهات الإدارية بحيث يتم الاستغناء عن بعض الطرق التقليدية للتحصيل مثل التوريد النقدي والتوريد عن طريق هيئة البريد في حوالات ورقية والتحصيل بشيكات والتي في طريقها إلى الانتهاء.

وشدد على ضرورة التعاون بين كافة الجهات لسرعة تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن آلية التحصيل الإلكتروني ستتحقق بشكل كامل بتوافر مراكز تخضع في تأسيسها لمراقبة سلطة التصديق الإلكتروني.

وتهدف هذه العملية أساسًا لحماية أمن المعلومات من جهة وتفادي الجرائم الإلكترونية من جهة ثانية وتحصيل خدمة عمومية ذات كفاءة عالية من جهة ثالثة.

وأكد مدير المديرية المالية بالمحافظة، على أهمية ورش العمل للتوعية بمنظومة التحصيل الإلكتروني وأهمية المنظومة في ربط المديريات وإدارة المعلومات، مشيرًا إلى خطة وزارة المالية لاستهداف البرامج الإصلاحية للنهوض بالاقتصاد القومي المصري وتطبيق قرارات وزير المالية الخاصة بنظام التحصيل الإلكتروني والتفعيل الكامل للمنظومة.