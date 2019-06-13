عقد الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا اليوم بحضور وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة تقرير نتائج الجولة التفقدية التي قام بها الوكلاء لقرية تل روزن بمركز بلبيس، للتعرف عن قرب على مستوي الخدمات والمشكلات بالقرية.

وأكد "شعلان" خلال الاجتماع أن عملية التطوير تتسم بالمرونة الكاملة وفقا لاحتياجات القرية، وخلال الاجتماع تم عرض تصور كل كلية للدور المنوط بها في خطة التطوير المقترحة من الجامعة، وتم عمل جدول زمني يومي معد ومحدد لتنفيذ خطة التطوير إبتداء من يوم السبت المقبل 15 يونيه 2019 بكلية الهندسة.