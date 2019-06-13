قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأضاف "راضي"، أن الاجتماع تناول عرضا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها لـ"الركاب" و"البضائع"، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية، ومن الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين، ولضمان سلامة حركة القطارات.

وشدد الرئيس على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية، وتوفير قطع الغيار ذات الجودة العالية، وكذلك تطوير ورش الصيانة، مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات.

الرئيس وجه أيضا بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وذلك في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع "العلمين- السخنة"، ودراسة امتداده إلى مدينة السويس.

وفيما يخص مترو الأنفاق، وجه الرئيس بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني، لضمان تحقيق أعلى معدلات التأمين والسلامة وراحة الركاب.

توجيهات الرئيس خلال الاجتماع، تضمنت سرعة البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربطها بالمناطق الاستثمارية، لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من الموانئ المصرية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضا للموقف التنفيذي والتمويلي لخطط ومشروعات وزارة النقل والهيئات التابعة لها، سواء الحالية وكذلك المستقبلية على مستوى الجمهورية، خاصة "السكك الحديدية، وقطاع الأنفاق، والطرق والكباري، والنقل البرى والنهري والموانئ البرية والجافة"، وهى المشروعات التي لها أهداف عدة، مثل:

1- تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

2- دعم الاقتصاد.

3- منع تكدس الحاويات والبضائع بالموانئ البحرية.

4- تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

5- تحسين مستوى الخدمات اللوجستية.

6- الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع.

كما عرضت الدكتورة سحر نصر، الموقف التمويلي لمشروعات قطاع وزارة النقل، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.