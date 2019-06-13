تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، غدا، إلى ألمانيا للمشاركة في حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الحكومة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

من ناحيتها، أعربت وزيرة الهجرة عن عميق فخرها وتقديرها لما يحرزه عباقرة مصر من نجاحات متميزة، ليثبتوا جدارة المصريين في كل المجالات، مؤكدة أن الدكتور هاني عازر فخر للهندسة المصرية، وصاحب موهبة فطرية جعلته صاحب اللمسات الإبداعية في عديد من المشروعات الضحمة.

وقالت إن عازر علامة مصرية بارزة في مجال الهندسة، مشيدة بتلبيته نداء الوطن، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس والتي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يستحق عن جدارة أرفع الأوسمة، لمشاركته في تشييد مشروعات كبرى عديدة في مصر وألمانيا، كما ارتبط اسمه بعشرات الأنفاق في عدة دول حتى أصبح أشهر خبير أنفاق في العالم.

يأتي التكريم في حضور عدد من أبرز المسؤولين المصريين والألمان، حيث أناب رئيس ألمانيا، الدكتور فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند، أولريش سيراو، لتسليم عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا، خلال مراسم حفل سيعقد غدا في حضور الوزيرة نبيلة مكرم، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، خالد طه، والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

وفرض عازر نفسه بقوة على الساحة العالمية، خاصة عقب اختياره ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا - بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التي حصلت آنذاك على جائزة «محطة العام»، كما شارك في عشرات المشروعات بألمانيا، كما ارتبط اسم عازر بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم حتى أصبح احد أشهر خبراء الأنفاق في العالم.