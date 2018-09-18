قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة راضون نسبيًا عن تصريحات وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، التي أدلت بها أمامهم بخصوص واقعة مستشفى ديرب نجم، مشيرًا إلى أنها أعلنت مسؤوليتها ومسئولية الوزارة السياسية عن الحادث، الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال إحدى جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "عناصر المنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير، فمن ناحية يجب الاهتمام بآلات وماكينات الغسيل الكلوي، ومن ناحية أخرى يجب أن نعمل على زيادة عدد الأطباء في تخصص أمراض الكلى".

وتابع: "سنعمل على إصدار بعض التشريعات خلال الفترة المقبلة، حيث لا بد من رفع القيود على نقل الأعضاء، فلا يستقيم أن تُنقل الكلى ويُزرع الكبد للمواطن المصري في دول العالم، ثم تُقيد حركة نقل الأعضاء في مصر، كما أن تمرير هذا القانون سيعمل على إنهاء السوق السوداء، لا العكس".

وأكمل: "كمان لازم كل واحد يمضي إنه موافق على نقل أعضاء من جسمه بعد الوفاة، لأنه المستفيد من منظومة نقل الأعضاء، ولو مش موافق ميستفدش من المنظومة دي".