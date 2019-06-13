قال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إنه سيتم توفير 16 ساحة بشاشات عرض لمشاهدة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر والتي ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

وتمثلت هذه الأماكن في "نادى طنطا الرياضي – نادي المعلمين بطنطا – نادي غزل طنطا - مركز شباب شوبر- مركز شباب قطور– مركز شباب بسيون - نادى كفر الزيات الرياضي - نادي بلدية المحلة – نادي الصيد الرياضي بالمحلة – مركز شباب المحلة بالساحة الشعبية - نادي الرياضات البحرية بقرية محلة أبوعلي – مركز شباب دمرو- نادى سمنود الرياضي – نادي السنطة الرياضي – مركز شباب شبراملس- نادى زفتى الرياضي".

يذكر أنه تم اختيار هذه الأماكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتوفير أعلى معايير الأمان للمشاهدين، وجاء ذلك في إطار إنهاء محافظة الغربية استعدادتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ الغربية بالتجهيز التام لهذه الأماكن، وتوفير المقاعد الكافية لاستقبال أكبرعدد من المواطنين، مع مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة.