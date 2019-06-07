أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية تسعى للاستعداد لمتابعة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه جرى عقد اجتماعات دورية ومتابعة أماكن مشاهدة المباريات بمراكز الشباب والأندية، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأضاف "الصبروط"، أنه سيجرى إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب، مشيرا إلى أنه عقد برفقة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية اليوم الجمعة، بحضور رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وأحمد عفيفي مدير عام الترويج والإعلام للانتهاء من استعدادات مراكز الشباب لتوفير أماكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية واستقبال أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح وكيل الشباب بالقليوبية، أن هذه الاستعدادات جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والتأكيد على حق كل مصري في متابعة تلك المباريات وتشجيع المنتخب الوطني.