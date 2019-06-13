قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه يجب تضافر جهود كل فئات المجتمع للتصدي الحازم لمشكلة الختان ومشكلة الزواج المبكر والتوعية بمخاطر هاتين المشكلتين وتأثيرهما السلبي نفسياً وصحياً على الفتيات.

وأضاف، في كلمته خلال المشاركة في اللقاء الجماهيري لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، الذي عقد بديوان عام المحافظة، في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، اليوم، أن البساطة في طرح المشكلة يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، بهدف توعية الآباء والأمهات بهذه الجرائم التي ترتكب في حق بناتهن، مشيدا بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات بمختلف القضايا الحياتية.

ومنح المحافظ مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، شهادة تقدير لجهودها في هذا الشأن، كما قام بتفقد القوافل التوعوية قبل انطلاقها إلى مدينة الفيوم ومركز إطسا للتوعية بمشكلة ختان الإناث، ضمن أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على مستوى الجمهورية.

واستعرضت ليلى طه، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، خطة المجلس في تنظيم 20 ندوة خلال شهر، للتوعية بأضرار ختان الإناث، فضلاً عن القوافل التوعوية بمدينة الفيوم ومركز إطسا، واستعرض ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، عدداً من الإحصاءات المتعلقة بختان الإناث في الفيوم، وجهود المجلس في مواجهة هذه المشكلة.

شارك في اللقاء، كلا من اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والدكتور ناصر مسلم، ممثلاً عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحمد مصطفى، منسق اللقاء الجماهيري، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلين عن الأوقاف، والأزهر، والكنيسة، والجهات التنفيذية، والمجتمع المدني. وتحدث خلال اللقاء، كلا من وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الأزهر والكنيسة، والأوقاف، في كلمات موجزة عن خطط مواجهة مشكلة ختان الإناث.