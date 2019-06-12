قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، للتحقيق، لتقصيره في أداء مهام عمله، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاء قرار المحافظ، خلال تفقده أعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية لترعة بحر بيهمو، والتي ينفذها مسؤولو برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية، ولاحظ تراكم القمامة والمخلفات بمكان موقع ترعة بحر بيهمو التابعة لقرية زاوية الكرادسة.

وكلف محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية ببيهمو التابعة لمركز سنورس برفع كل المخلفات الناتجة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع المقصرين والمتخاذلين في أداء المهام المنوطة بهم، وسيجرى اتخاذ كل الإجراءات حيال من يثبت إهماله في أي قطاع من قطاعات المحافظة.