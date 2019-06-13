أمل مهران عميدا لكلية التربية بجامعة دمنهور

كلف الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، قرارا، اليوم، الدكتورة أمل مهران أستاذ التاريخ القديم بقسم العلوم الاجتماعية في كلية التربية، عميدا للكلية، وذلك بعد منافسة قوية مع 6 أساتذة بذات الكلية.

وتعد الدكتور أمل مهران، أصغر أستاذ تولى منصب عميد الكلية، ولها باع طويل فى العمل الإدارى ليس فى مصر فقط، بل كان لخبرتها دور كبير فى تطوير التعليم بجامعة سلمان بن عبد العزيز حيث تولت منصب عميدة كلية التربية في وادي الدراسر بالسعودية، وذلك بعد توليها منصب رئيس قسم، ومن ثم وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية، وهى ابنة أحد رواد مدرسة جامعة الإسكندرية التاريخية الدكتور محمد بيومى بكلية الآداب جامعة الاسكندرية، وعضو مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية.

وقالت مهران، إن من أهم أهداف خططها المستقبلية، ترسيخ ثقافة المؤسسة والعمل الجماعى وإتقان قيم العمل الإيجابية، مشيرة الى أنها لم تسع لتولى منصب عميد الكلية، إلا لتحقيق طفرة علمية وإدارية بالكلية.