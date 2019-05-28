رئيس جامعة دمنهور يكرم الباحث محمد عبد المولي سلومة

كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الباحث محمد عبد المولي فرج سلومة، المسجل لدرجة الماجستير بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة دمنهور، لما قدمه للجامعة من جهد متميز وتفاعل بناء من خلال استخدامه تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها وتطويرها للاستفادة بها في تنمية وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عبيد صالح، حرص الجامعة الدائم لفتح أبوابها أمام الباحثين المتميزين لاكتشاف وإبراز مواهبهم وتشجيعهم على التفوق والبحث العلمي تحت القيادة السياسية الحكيمة، والتي تهتم بالشباب وبناء الإنسان المصري، مضيفا أن الدولة تحرص على بناء جيل جديد قادر على استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها وتطويرها للاستفادة بها في تنمية وخدمة المجتمع.

وأوضح صالح، أن هذا ما تسعى الجامعة إلى تطبيقه لتطوير التعليم والخروج من الإطار التقليدي عن طريق دمج العلم النظري، مع التطبيق العملي المادي لاستخراج الطاقات العلمية والبحثية الكامنة لدى الباحثين، ولتحسين المهارات العلمية وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أهمية تشجيع الباحثين وتحفيزهم على الابتكار والإبداع وتكريمهم على العمل المتميز.

وأعرب الباحث محمد عبد المولي سلومه، عن سعادته بهذا التكريم مقدما الشكر والتقدير لرئيس جامعة دمنهور، لتشجيعه المستمر وتحفيزه للباحثين لتطوير واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وسعي الجامعة الدائم لربط التعليم بالتكنولوجيا الحديثة تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية باعتبار عام ٢٠١٩ عاما للتعليم.