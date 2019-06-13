بث مباشر.. مباراة مصر وتنزانيا اليوم الأحد 13-6-2019

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة مصر وتنزانيا الودية، اليوم الخميس 13-6-2019، في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا، التي تقام على استاد "برج العرب"، على قنوات "أون سبورت والنيل للرياضة، وعلى قناة تايم سبورت الأرضية"، في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا

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يذكر أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أكد أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها أن تنطلق 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.