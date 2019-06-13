حضر الإعلامي شريف مدكور، عزاء الإذاعية القديرة فوزية المولد، والدة الإعلامي خالد حبيب، بقاعة "الرزاق الكريم" بمسجد الشرطة بمدينة الخمائل في الشيخ زايد.

توفت "المولد"، الأحد الماضي، وشيعت جنازتها عصر الثلاثاء من مسجد المجمع الإسلامي في الشيخ زايد.

والإذاعية فوزية المولد أحد رواد الإذاعة المصرية، وهي أرملة المرحوم المستشار عادل حبيب ووالدة الإعلامي الدكتور خالد حبيب أستاذ التنمية البشرية، والإعلامية بسمة حبيب رئيس الشبكة الثقافية والعلاقات الدولية بماسبيرو، وزوجة خال المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر.