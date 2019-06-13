نشرت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر" بشأن أولى حفلات "ديسكو حلال" والذي سيقام اليوم بمدينة جدة في الساعة العاشرة مساء.

وذكرت في تغريدة لها: "فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وأضافت: "وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع فالفعالية المقامة project x مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فاعلية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".

واستكملت: "تعلن الهيئة عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد لرفضها القاطع لأي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ويأتي ذلك البيان، بعد الإعلان عن أولى حفلات ملهى "وايت" الليلي، والمعروف باسم الديسكو الحلال، والتي ستقام اليوم بالواجهة البحرية في مدينة جدة.

يذكر أن الملهى لن يقدم به خمور، ولن يسمح لمن هم دون الـ18 سنة دخوله، كما أن مواعيد العمل من العاشرة مساءً وحتى الثالثة صباحًا.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية نفي المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على "موسم جدة"، وجود أي فعالية مُخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع ضمن فعاليات الموسم، والتي تستمر حتى 18 يوليو المقبل، ليكون ذلك رده على مزاعم وجود مخالفات في فعاليتي "وايت كلوب"، و"نيكي بيتش"، وواصفًا ما أثير بأنه محض كذب وافتراء.