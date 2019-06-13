أشاد اللواء هشام زعلوك، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذكر أن نسبه الحضور في المنتدى كانت فوق المتوقع، بعد حضور 51 دولة أفريقية.

وقال إن معظم وفود هذه الدول كان يترأسها رؤساء الوزراء،وكذلك وزراء الداخلية والعدل والمهتمون بملف مكافحة الفساد وكذلك الأجهزة الرقابية. وأضاف "زعلوك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن مكافحة الفساد كان مطلب لا غنى عنه في الدول الأفريقية، من أجل توفير مناخ جيد للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أن المنتدى الأفريقي الأول كان عبارة عن عرس لمكافحة الفساد، ويُبين مدى تغير الأجندة الأفريقية، حيث إن مكافحة الفساد توقف هدر المال العام، ولها تأثير جيد في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية.