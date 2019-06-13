كشفت مصادر كنسية، لـ"الوطن" أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعترف خلال جلسته السنوية العامة، اليوم الخميس، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البداري التابع لإيبارشية أسيوط.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إنه شارك في الجلسة 113 عضو من اصل 128 عضو من أعضاء المجمع، بينما تغيب 15 من أعضاء المجمع لظروف المرض وبعض الظروف الاستثنائية.

كانت اجتماعات لجان المجمع قد استمرت طوال الأسبوع الجاري، والتي من المنتظر أن تُنَاقَش خلال الجلسة الجارية، التقارير المقدمة منها.

ويبلغ عدد أعضاء المجمع المقدس ١٢٨ عضوًا، وهو يتكون من المطارنة والأساقفة بحكم درجتهم الكهنوتية، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية بصفتهم الوظيفية، وهو يعد الهيئة الكنسية العليا التي لها سلطة اتخاذ القرارات الكنسية كافةً.