ضبطت مباحث الأموال العامة موظفاً بالوحدة الحسابية بمستشفى بالدقهلية استقطع أكثر من 200 ألف جنيه من رواتب العاملين واختلسها لنفسه، خلال الفترة من عام 2015 حتى 2018، كما استقطع مبالغ أخرى من المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وأضافها إلى حسابه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (مسئول عن إدخال بيانات الدفع الإلكترونى بأحد المستشفيات - مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة بالدقهلية)، باستغلال موقعه الوظيفى واستقطاع مبالغ مالية من المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وإضافتها على حسابه، حيث بلغت جملتها (209٫016)، واستولى عليها لنفسه عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة براتبه.

القبض على "مستريح" جديد فى سوهاج جمع مبالغ مالية من المواطنين مقابل تسفيرهم إلى الخارج

وأكد تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الدقهلية، المكلفة بفحص ومراجعة استمارات الدفع الإلكترونى والاستمارات الورقية لمرتبات وحوافز العاملين بالمستشفى، أن المتهم استغل موقعه الوظيفى فى اقتطاع مبالغ ثابتة من رواتب زملائه على مدار 3 سنوات دون علمهم. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتمت إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. كما ألقت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد القبض على أحد الأشخاص بسوهاج استولى على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. وتبين أن المتهم حاصل على دبلوم تجارة، ومارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبلغ 48 ألف جنيه مقابل تدبير عقد عمل لكل منهم، بإحدى الدول العربية. إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.