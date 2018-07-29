اختفى "مستريح جديد" يطلق عليه أهالي قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية "المستشار" بعد أن جمع كل ما يستطيع من أموال من قرية "منشية عاصم" بمشاركة أحد أشقائه.

وحرر عدد من أهالي القرية محاضر في قسم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، ضد المتهم "زاهر. ع. ا"، 46 سنة، حاصل على ليسانس حقوق والملقب بالمستشار، ومن بين المحاضر رقم 11 و13 في 25 يوليو 2017.

وأكد الأهالي أنه "عاد المتهم إلى قريته منذ 7 سنوات وأقام بها، وبدأ في تشغيل الأموال لسكان القرية منذ سنتين فقط وأنه كان يدفع لهم فوائد تصل إلى 2250 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه، وذلك رغم جهل نوع تجارته".

وقال "جمال. ا"، أحد ضحاياه، "عملت في السعودية لسنوات، وأخذ مني مبلغ 250 ألف جنيه، وأعطى لي بهم إيصالات أمانة، ومبلغ أخر 240 ألف جنيه بدون إيصالات وأخذهم جميعًا، وكان منتظم في سداد الفوائد الشهرية حتى الأسبوع الماضي".

وأضاف: نبحث عنه في كل مكان، وأكد أد الأشخاص أنه جرى رؤيته آخر مرة في بورسعيد، ومع ذهابنا لأحد أشقائه أكد لنا شقيقه لديه سبائك ذهب ودولارات ولا يمكن أن يهرب وسيعود ويمكن أن يكون ذهب لعقد إحدى الصفقات".

وأكد أن "المستشار" أخلى الفيلا التي كان يقيم بها ولم يترك فيها أي شيء، وأغلق تليفونه المحمول، وانقطع اتصالنا به تمامًا، وإثر ذلك جرى تحرير المحضر رقم 15 أحوال في الأموال العامة.

وأكدوا الضحايا أن المبالغ التي استولى عليها قرابة 600 مليون جنيه، وحصل على ثقة كبيرة من الأهالي بعد أن حصل على منصب كبير في حزب سياسي.