قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها ليست شخصية مغرورة على الإطلاق، حيث إنها برغم إيمانها على ضرورة "الرضى" على ما تقدمه، إلا أنها ما زالت تشّعر أنها تريد تقديم أشياء كثيرة جدًا، مضيفة: "نفسي أدى للمجال الفني أكتر"، على حد قولها.

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج "أسرار النجوم"، الذي يُعرض على شبكة "نجوم أف إم"، مع الإعلامية إنجي علي، مساء الخميس: "أنا عمري ما هبقى مغرورة، عاوزة أعمل أدوار أحلى"، مؤكدة أن أصعب مشهد تعرضت لها في مسلسل "زي الشمس"، هو مشهد "المشرحة".

وتابعت: "مسلسل زي الشمس اتصور في المعادي، وحسينا فعلا بالمعادي القديمة، فاختيار المنطقة كان عظيم جدا، إحنا اتعودنا أثناء تصوير المسلسل على التعب، بس كنا بنهون التعب على بعض".