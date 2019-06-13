شنت أجهزة حي الدقي، اليوم، حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالطرق العامة، سعيا لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطن بالشارع والحفاظ على حقه في استخدام المرافق العامة وأهمها الطرق.

وقال اللواء خالد المجايري رئيس الحي، إن الحملة قامت برفع كافة تعديات المحلات والكافيهات والأكشاك بشوارع الحسن والحسين وطيبة وسليمان أباظة ووزارة الزراعة، بمشاركة مجموعة كبيرة من رجال إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق.

وأشار المجايري إلي قيام أجهزة الحي بصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بميدان هيئة التدريس، وعدد من الشوارع الجانبية.