انطلاق تدريب «مكافحة الإرهاب» لدول «الساحل والصحراء»

انطلقت، اليوم، فعاليات التدريب المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، الذى يستمر حتى 20 يونيو الجارى، بقاعدة محمد نجيب العسكرية. ويشارك فى التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو، ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو، العام الماضى.

بدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة، وعلى سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة، طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

عناصر من القوات الخاصة لـ"مصر وتوجو" تنفذ برنامج التعامل مع التهديدات بقاعدة محمد نجيب

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم فى دعم أمن واستقرار القارة الأفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دولها. ويأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.