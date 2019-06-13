بدأت الحكومة،اليوم، نقل وتسكين أهالى 8 مناطق غير آمنة، فى مشروعات سكنية جديدة، بعدما تم الانتهاء منها فى نفس التوقيت، وتضم القائمة أسراً من منطقة «السكاكينى» سيتم نقلهم إلى مشروع «محروسة»، ومن منطقة «ترعة الطوارئ» إلى مشروع «أهالينا 1»، وكذلك أهالى مجرى العيون لمشروع «الأسمرات 3».

وقال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، لـ«الوطن»، إن المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات تم الانتهاء منها فى فترات زمنية متقاربة، كما يتم حالياً تسكين الأهالى فى مشروع «الرويسات» فى شرم الشيخ، وكذلك مشروعات فى 4 مدن أخرى، منها رأس غارب وسفاجا والقصير.

"القاهرة الجديدة": التعامل على الوحدات المخالفة "باطل"

وأوضح «صديق» أنه «تمت دراسة حالة الأسر التى سيتم نقلها، كى تحصل كل أسرة مستحقة فعلاً من أهالى المنطقة غير الآمنة على وحدة مناسبة، ليعيشوا فيها حياة كريمة آمنة، وأجرينا تلك الدراسة قبل نقل الأهالى وتطوير المناطق، لمعرفة المستحقين الحقيقيين».

فى سياق آخر، حذر عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أى تعاملات على الوحدات السكنية التى جرى تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكنى إلى تجارى أو إدارى، أو غير ذلك، مؤكداً أنه سيجرى التصدى بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشىء إلى أصله. وأوضح، فى بيان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجارى، إدارى، غير ذلك).