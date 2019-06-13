قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إن حصول المهندس هاني عازر على وسام الاستحقاق الألماني من الطبقة الأولى فخر لكل مصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن عازر لا يمثل نفسه بل يمثل شعب مصر كله.

وتابع أنه دائم الارتباط بوطنه الأم ويقدم كل ما يطلب منه لخدمة بلاده، مشيرا إلى أنه يتواجد بمصر أكثر من تواجده بألمانيا.

واستطرد: "كنت سعيد وأنا بتلقى خطاب الدعوة الرسمية لتكريم عازر".

ويتسلم المهندس هاني عازر صباح غدا الجمعة، وسام الاستحقاق الألماني من الطبقة الأولى بدورتموند ألمانيا، ويسلمه له مندوب عن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.