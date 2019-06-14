قال الفنان محمد جمعة، إنه استعان بمصحح لغوي من أبناء سيناء، خلال تحضيره لشخصية السيناوي في فيلم "الممر" مضيفًا: "كنت بخلي مصحح اللغة يتكلم معايا بالسيناوي حتى خارج البروفات، عشان آخد على الكلام".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أن أكثر شيء أسعده أثناء تجسيده دور السيناوي في فيلم الممر هو تحسين صورة الشخصية السيناوية في السينما المصرية بعد أن كان يقتصر ظهوره إما كتاجر مخدرات أو مُهرب سلاح.

وأوضح أن الشخص السيناوي لم يأخذ حقه في المجال الفني، مضيفًا: "أهل سيناء دول أبطال، مواقفهم غير عادية، والفيلم أظهر قيمة أهل سيناء ومشاركتهم في بطولات حقيقية".