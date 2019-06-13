قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه كان من الصعب عليه تجسيد دور الضابط الإسرائيلي في فيلم "الممر"، وكان خائفا من الدور لأنه اعتاد على التعاطف مع الشخصيات التي يؤديها، ولم يستطيع التعاطف أو التبرير مع شخصية ضابط إسرائيلي.

وأضاف الفنان الأردني خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أنه درس الشخصية من خلال مشاهدة أفلام ووثائق وكتب عن الضباط الإسرائيليين، ليعرف طريقة تفكيرهم وطريقة التحدث عن أنفسهم، متابعا: "الناس كرهتني في الفيلم لدرجة إن مراتي خدت جنب مني وهي بتتفرج عليه".

وتابع أنه خضع لعدة جلسات مع خبير في اللغة والثقافة العبرية لإتقان الدور، واتفقوا على أن الضباط الإسرائيليين في فترة 1948 سرقوا لغة المزارعين الفلسطينيين وحولوها للغة لهم.