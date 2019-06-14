احتفلت السفارة الفرنسية بالقاهرة بالذكرى الـ30 لإنشاء معهد قانون الأعمال الدولية، وهو ثمرة تعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون، بدعم من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالقاهرة.

وتنظم الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفونيين، مساء السبت، بمناسبة احتفال معهد قانون الأعمال الدولية بمرور 30 عاما على إنشائه، ندوة بالمعهد الدبلوماسي المصري بوسط العاصمة حول "التعديلات المقترحة على المجلس الدستوري الفرنسي"، يحاضر فيها عددا من كبار رجال القانون الفرنسيين والمصريين.

وقال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة الجمعية "المصرية للقانونيين الفرانكفون"، إن الندوة سيشارك بها العديد من رجال القانون الفرنسيين والمصريين وسوف يحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور فابريك هوركوبيه الأمين العام للجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، والأستاذ بجامعة "بوردو 4"، التي تقام بالنادي الدبلوماسي بوسط البلد القاهرة.

ونشرت السفارة الفرنسية مجموعة من الصور لحفل العيد الثلاثين للمعهد، قائلة: "نحتفل اليوم بالعيد الثلاثين لمعهد حقوق الأعمال الدولية (IDAI) بحضور سفير فرنسا، ستيفان روماتيه ! #IDAI".

ويقع المعهد، التابع لجامعة باريس 1 بونتيون-سوربون، بجامعة القاهرة وهو يقدم مناهجه باللغتين الفرنسية والعربية وأيضا بالإنجليزية، لتأهيل المحامين والقضاة اللامعين الفرنكفونيين، حسبما أشارت السفارة.

وتابعت السفارة: "بطابعه المنفتح، يستقبل المعهد ما يزيد عن 400 طالب مصري وفرنسي ومن كل القارة الأفريقية، وبدعم من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي، يحتل المعهد مكانا رئيسيا على الساحة الجامعية والقضائية المصرية".

مناسبة لجمع الأساتذة، الباحثين والمهنيين في القانون والطلاب، لدعم شبكة القانونيين الفرانكفونية في مصر وإبراز النجاح الذي توّج تعاونًا طويل الأمد بين فرنسا ومصر في مجال القانون.

معهد قانون الأعمال الدولية (IDAI)

معهد قانون الأعمال الدولية بالقاهرة هو شعبة تابعة لجامعة باريس 1 بانتيون – سوربون.

يقول الموقع الرسمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة عن المعهد: "هو ثمرة اتفاق تعاون مع جامعة القاهرة بدعم من سفارة فرنسا، ويقع المعهد في قلب كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماستر في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد اتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على درجة الماجستير 2 من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون. وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة".

وتم إنشاء معهد قانون الأعمال الدولي، عام 1988، استجابة إلى الطلب المتزايد للتدريب في هذا المجال، وهو نتيجة للتعاون الوثيق بين الكليات المصرية، والفرنسية، وحافظ المعهد على علاقات مستمرة مع أوساط الاعمال وهيئات تسوية المنازعات الخاصة بها.