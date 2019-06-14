قال الفنان أحمد فلوكس، إنه ظل بعد مسلسل "الأب الروحي" عامين يبحث خلالهم عن عمل يقدمه للجمهور يصلح للكبار والصغار حتى اتصل به المخرج شريف عرفة للمشاركة في فيلم "الممر".

وأوضح فلوكس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه فوجئ بالفيلم وحجم الإنتاج، مؤكدًا أنه كان يخاف من المجهود الذي سيبذله نظرًا لأن أماكن التصوير بعيدة.

وتابع: "أنا تصدمت لأني حسيت إن ربنا أكرمني لأني حاولت أعمل حاجة خلال سنتين حسيت إنى عملت حاجة مفيدة ابنى يفتخر بها وتعيش لابني ولما ابني يتجوز تبقى مفيدة لابنه كمان".