قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده سترد إذا فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب صفقة إس-400 مع روسيا، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، لوحت بسلاح العقوبات ضد تركيا، حال مضيها قدما في شراء صفقة صواريخ "إس - 400"، وهو ما أكدته مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، كاثرين ويلبارجر، أمس.

وانتقدت "ويلبارجر"، خلال ندوة في واشنطن، الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إن الروس ليسوا شريكا يمكن الاعتماد عليه، مستحضرة ما يحصل في محافظة إدلب السوري، مؤكدة أنه يخالف اتفاقا سابقا بين موسكو وأنقرة، بحسب "سكاي نيوز".

ورأت المسؤولة الدفاعية أن الأتراك لا يزال لديهم فرصة للتراجع وإعادة ترتيب الأوراق، مشيرة إلى أنه في حال مواجهة مصاعب على خلفية ذلك، فإن أمريكا ستقدم دعما اقتصاديًا لهم.