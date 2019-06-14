توجّهت الكاتبة فاطمة المعدول بالشكر للجهات الرسميّة والشعبيّة، التي اهتمت بالحالة الصحيّة لزوجها الكاتب لينين الرملي، وخصّت بالشكر رئاسة الجمهورية، ووزارتي التضامن الاجتماعي والثقافة.

وقدَّمت المعدول عبر حسابها في فيسبوك، الشكر للدولة المصرية "وللناس الذين أعرفهم والذين لم أعرفهم، فمنذ يومين والتليفونات والرسائل وتواصل الميديا معنا لم ينقطع".

وأضافت المعدول: "حادثني لواء وطبيب من رئاسة الجمهورية لكي يلبّوا طلباتنا كأسرة لينين الرملي بناء على توجهات السيد الرئيس وأرسلت الوزيرة غادة والي لجنة لتتعرف على حالته والوزيرة إيناس عبد الدايم تتواصل معي بصفة دائمة وأصدقاء عزاز فاطمة لم يتركونا.. حقيقي نحن أسرته اللصغيرة ممتنين جداً ومتأثرين لكل هذه المشاعر الفياضة وهذا الاهتمام".

واختتمت كلامها: "وأرجوكم سامحونا لأننا لم نعلن الخبر في حينه واعتبرنا أن مرض لينين الرملي شيء خاص بنا فقط وقد كنا مخطئين في حقه وحقكم".