تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام.. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة، في السادسة من مساء بعد غد، الأحد، بعنوان "تأثير وسائل الإعلام والفن على صناعة الرأي العام الشبابي".

وتستضيف المكتبة خلال الندوة، الإعلامية رشا الخطيب، واللواء دكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية، بينما يديرها الكاتب الصحفي والإعلامي حسام مصطفى.

وتتناول الندوة، دور وتأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام، ودعم الدولة في مواجهة الشائعات، وتأثر الشباب بما يتم تداوله منها بين الحين والآخر.

كما تتناول الندوة الدور الإعلامي في الأزمات، والتعريف بالأزمات وخصائصها وأنواعها، وما هي مراحل وخطوات واداره الأزمة، وماهو الدور الإعلامي في مواجهة الأزمة، وأسس التعامل مع الإعلام في مواجهة الأزمة.

الندوة ستتناول كذلك التخطيط الإعلامي في مواجهة الأزمة، من حيث "الأهمية، والخطوات، والسيناريوهات، والرسائل الإعلامية، والأهداف، والخطة المؤثرة، وتقييم الأداء الإعلامي"، والهدف منها مناقشة كيفية إدارة الإعلام والفن لطاقات الشباب.