اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشتها التدريبية لتدريب المدربين بشأن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لعدد من الشباب، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في إطار فعاليات الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ضمن الأنشطة الخاصة برفع الوعي بالرؤية.

وكانت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أكدت أن الورشة التدريبية هدفت إلى تدريب عدد 50 شاب وشابة من ضمنهم مجموعة من الشباب الملتحقين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من طلاب الجامعات المهتمين بمجال التنمية المستدامة، والطلاب الملتحقين ببرنامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومي، وكذلك شباب "مبادرة شباب مصر"، وشباب "مشروع وطن" و"الشباب العربى للتنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن التدريب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية ورفع وعى الشباب وتأهيلهم وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني باعتبارهم نواة المستقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية المتوفرة، كما تعد تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذى وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التي تم مواجهتها.

من جانبها قالت د/ هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن التدريب يهدف لرفع الوعي حول مبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال إقامة فعاليات حوار مجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أنه من أهم مخرجات هذا التدريب هو تأهيل هؤلاء الشباب للقيام بدورهم فيما بعد وهو تقديم دورات توعوية حول التنمية المستدامة ونشر هذا الفكر للمجتمع، وذلك ضمانًا لاستدامة عملية التنمية داخل المجتمع المصري.أضافت بركات أن الورشة التدريبية ركزت في يومها الأول على شرح مفهوم التنمية المستدامة، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 في إصدارها الأول، وتحديث رؤية مصر 2030 وأسباب التحديث، كما تناولت الورشة الخطوط العريضة لأهم ما يأتي به الإصدار الثاني للرؤية، بالإضافة إلى عرض لأهم إنجازات مصر في مجال التنمية المستدامة، ودور المواطن لتحقيق أهدافها.وتناولت الورشة التدريبية فى يومها الثاني قيام شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بشرح مفهوم التسويق للبلاد وعرض أهم المشاريع القومية، وإمداد الشباب الحاضرين بمهارات التواصل اللازمة، وعرض تجاربهم وما تم الاستفادة منه من خلال البرنامج الرئاسي وذلك بهدف تبادل الخبرات مع الشباب الحاضرين.

كما تضمن اليوم الثالث من الورشة التركيز على تنمية المهارات التدريبية لدى الكوادر الشبابية من ضمنها مهارات العرض والتقديم، ومفهوم التدريب وأنماط المتدربين وتقييم العملية التدريبية ومهارات المدرب الفعال، بالإضافة إلى تدريب الشباب على كيفية أن يصبح كل منهم مدرب فعال قادر علي التواصل مع الآخرين.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أطلقت في أبريل الماضي الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وعرض ما تم من تحديثات علي وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة بين كافة أطراف المجتمع.