صور| المترو يضع خرائط ولافتات لتوضيح الأسعار الجديدة بالخط الثالث

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون - ألف مسكن - نادى الشمس).

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن هذه اللافتات والخرائط متواجدة بجميع محطات الخط الثالث، وموضح بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة مع ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 قرش، وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت أمس، تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة دون المساس بالخطين الأول والثاني، لتصبح مقسمه إلى ثلاثة مناطق سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات بقيمة 5 جنيهات منطقه أولى، لعدد 16 محطه بقيمة 7 جنيهات منطقه ثانية، لعدد أكثر من 16 محطه بقيمة 10 جنيهات منطقه ثالثة، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن الخدمة المقدمة داخل الخط الثالث هي خدمة لا تقل أبداً عن الخدمة المقدمة بأوروبا نظرا لما يتميز به من مميزات وأنه مصمم على الطراز الأوروبي وأن جميع القطارات والمحطات مكيفة الهواء وخالية من التلوث وجميعها متوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومميزة أيضاً بشاشات عرض إلكترونية توضح الوقت المستغرق لقدوم القطارات أيضاً ماكينات TVM لصرف التذاكر أليا دون التعامل مع العنصر البشري واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وإخراج باقي المبلغ وذلك لتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن مستخدمي الخط الثالث سيشعرون بالخدمة المميزة أثناء استقلالهم قطارات الخط الثالث التي تتميز بالسرعة حيث أن زمن الرحلة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة فقط ومن محطة العتبة حتى محطة نادى الشمس 25 دقيقة فقط وهو زمن إذا تم مقارنته بأي وسيلة مواصلات أخرى قليل جدا بالإضافة إلى أن مترو الأنفاق هو الأسرع والأمن والأنظف والأرخص والأسهل مناشدا جميع المصريين بالحفاظ عليه لأنه ملك لنا ولأولادنا وأحفادنا.